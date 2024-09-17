Радимов дал неутешительный прогноз по «Динамо» из Москвы

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о «Динамо». На выходных московская команда упустила перевес в два мяча, но всё-таки вырвала победу над «Ахматом» (4:2) благодаря двум поздним голам.

Радимов считает, что в какой-то момент «Динамо» уже не будет так везти, и это приведёт к ухудшению турнирного положения.

«Ну, когда-то фарт такой закончится у «Динамо», правильно? И на этом всё закончится тем, что «Динамо» будет вне пятёрки. Но я думаю, что некоторым футболистам, которые в «Динамо» играют, бороться за высокие места просто невозможно», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

Радимов отметил, что «Динамо» для решения больших задач нужно менять некоторых футболистов.

«Динамо» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на четыре очка.