Веллитон рассказал, кем бы хотел поработать в сегодняшнем «Спартаке»

Бывший форвард московского «Спартака» Веллитон рассказал, кем бы он хотел поработать в сегодняшней структуре «красно-белых».

«Да. Я хотел бы поработать менеджером в «Спартаке», но не тренером. Тренер должен много работать, это тяжело», - говорит Веллитон с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил бразилец, он не так часто бывает в России.

«Исключительно по работе, когда «Спартак» приглашает», - говорит экс-форвард.

Напомним, что Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 годы. Недавно легионер сыграл в матче, посвящённом десятилетию с момента открытия домашнего стадиона «Спартака». Сейчас Веллитону 39 лет.

Веллитон: «Зенит» никогда не станет таким великим, как «Спартак»