Сутормин не уверен, что Соболев усилил «Зенит»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин ответил на вопрос о том, удивил ли его переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Напомним, на данный момент Сутормин выступает за «Ростов» на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Зениту».

«Особо нет, как-то спокойно отнесся к этому. Если в «Зените» решили так, то почему нет. Тяжело сказать, усилил ли Соболев команду», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

В составе санкт-петербургского «Зенита» Соболев принял участие в одном матче чемпионата России и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор 27-летнего форварда с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года.