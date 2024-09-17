«Ни о чём»: Газизов высказался о переговорах с Шуниным

Шамиль Газизов, который в махачкалинском «Динамо» занимает пост генерального директора, высказался о возможном летнем подписании вратаря Антона Шунина. Как известно, по завершению сезона 2023/2024 контракт с Шуниным решило не продлевать «Динамо» из Москвы.

«Официально с Шуниным мы не вели никаких переговоров. Неофициально общались, но это было ни о чём. Наш шеф-скаут поговорил с ним, но дальше дело не пошло», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

После восьми сыгранных туров махачкалинское «Динамо» располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Команда добилась двух побед при трёх ничьих и трёх поражениях.

Ближайший матч Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» проведёт в воскресенье, 22 сентября, - против «Ростова».