Кафанов: «Помазун — готовый вратарь для команд с любыми задачами»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о ситуации с голкипером ЦСКА Ильёй Помазуном.

Напомним, «армейцы» отстранили своего футболиста из-за слов о возможном переходе в «Спартак».

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно Помазун хотел покинуть ЦСКА, но не смог найти новую команду.

«Думаю, что в крайнем случае к зимнему перерыву Илья найдет себе клуб. Помазун — хороший и готовый вратарь для команд с любыми задачами», — приводит слова Кафанова Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Помазун на поле не выходил. Контракт игрока с «армейцами» рассчитан до лета 2028 года.