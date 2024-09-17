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Кафанов: «Помазун — готовый вратарь для команд с любыми задачами»

17 Сентября 2024 • 16:19 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
21.09 19:00

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о ситуации с голкипером ЦСКА Ильёй Помазуном.

Напомним, «армейцы» отстранили своего футболиста из-за слов о возможном переходе в «Спартак».

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно Помазун хотел покинуть ЦСКА, но не смог найти новую команду.

«Думаю, что в крайнем случае к зимнему перерыву Илья найдет себе клуб. Помазун — хороший и готовый вратарь для команд с любыми задачами», — приводит слова Кафанова Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Помазун на поле не выходил. Контракт игрока с «армейцами» рассчитан до лета 2028 года.

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