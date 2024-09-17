«Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом»

В середине августа «Спартак» оформил трансфер защитника – состав московской команды пополнил Миенти Абена. Вскоре футболист попал в заявку «красно-белых» на матч Премьер-лиги против «Зенита», но на поле не вышел.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 0:0, но если бы Абена вышел на замену, то московская команда смогла бы получить техническое поражение 0:3. О такой вероятности рассказывает «Спорт-Экспресс». Дело в том, что Абена, судя по всему, не отбыл дисквалификацию, которую получил в Венгрии как игрок «Ференцвароша». В майском кубковом финале защитник был удалён с поля.

Не выпустив Абену на поле, «Спартак», похоже, избежал поражения и дальнейшего разбирательства.