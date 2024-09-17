Жирков объяснил, почему не спал, когда Газзаев возглавил ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Юрий Жирков рассказал о том, что он всю ночь не спал, когда главным тренером команды в своё время стал Валерий Газзаев. По словам Жиркова, он боялся тяжёлых тренировок Газзаева.

«Когда Газзаев возглавил ЦСКА, я целую ночь не спал. Боялся этих тренировок, потому что все ребята говорили, что будет тяжело. Очень так переживал. Тренировки правда были очень тяжелыми», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Юрий Жирков играл за ЦСКА в 2004-2009 годах, прежде чем перейти в «Челси». Жирков повесил бутсы на гвоздь два года назад после периода в подмосковных «Химках».

Стоит напомнить, что при Валерии Газзаеве ЦСКА в 2005 году выиграл Кубок УЕФА, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг».