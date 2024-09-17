Жирков: «Деку говорил мне: «Я – русский, а ты нет!»

Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков вспомнил, как после матча Деку предлагал ему выпить пива. По словам Жиркова, он не выпивал много бутылок пенного, в отличие от португальца.

«Я выпивал одну бутылку, больше не хотел. А он мне вторую. Еле её выпивал, и всё, не мог больше. А он мог и пятую, шестую выпить, и говорил мне потом: «Я – русский, а ты нет!» - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

В настоящий момент Деку занимает должность спортивного директора в «Барселоне», за которую выступал до периода в «Челси».

Юрий Жирков играл за «Челси» в 2009-2011 годах. За это время россиянин провёл 49 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и двенадцать голевых передач на партнёров.