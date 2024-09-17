Жирков вспомнил, как мог перейти в «Спартак»

Известный в прошлом российский футболист Юрий Жирков вспомнил, как в своё время он мог оказаться в «Спартаке». Дело было летом 2011 года, когда в итоге Жирков перебрался и «Челси» в «Анжи».

«У нас была встреча с Карпиным в сборной. Мы сидели, разговаривали втроем – я, Валерий Георгиевич и Роман Павлюченко. Я играл в «Челси», Роман – в «Тоттенхэме». Я был готов перейти в «Спартак», но отпускали только в одну команду, в «Анжи», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

По словам Жиркова, тогда он понимал, что фанаты ЦСКА могут не простить ему переход в «Спартак». При этом экс-игрок отметил, что поклонники «армейцев» и трансфер в «Анжи» ему не простили.

Добавим, что Юрий Жирков выступал за ЦСКА в 2004-2009 годах. Позже в России футболист поиграл за «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».