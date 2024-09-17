«Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России

Артём Дзюба заявил, что с учётом уровня соперников по товарищеским матчам он готов сыграть за сборную России даже в нетрезвом состоянии. Комментарий насчёт слов нападающего «Акрона» дал авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Артём обижается и завидует. А этого не надо делать. Надо показывать мастерство, чтобы его вызвали в сборную. Своими словами он обижает себя, что его такого великого не берут в сборную. Я его неплохо знаю, так что Артём, дорогой мой друг, это комплексы. Надо с этим кончать», - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» на прошлой неделе. Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025 – дополнительных опций в нём не прописано. В дебютном матче за «Акрон» Дзюба отдал голевой пас, а команда разгромила «Химки» со счётом 3:0.

Добавим, что Артём Дзюба не получал вызовы в сборную России уже больше трёх лет.