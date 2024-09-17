Яковлев: «Сейчас «Спартак» — это единое целое»

Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев поделился комментарием о работе главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.

«Видно, что сейчас коллектив — это единое целое. Станкович всех сплотил и никого лишнего не подпускает к команде. Не допускает негативных моментов вокруг «Спартака», — цитирует Яковлева Legalbet.

Напомним, сербский специалист возглавил «Спартак» в летнее межсезонье. По итогам восьми туров столичный клуб находится на пятой строчке в чемпионате России, имея на своем счету 15 баллов.

19 сентября «Спартак» примет «Крылья Советов». Начало кубкового матча запланировано на 20:45 по мск.