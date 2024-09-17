Жирков назвал двух самых талантливых игроков, с которыми пересекался в ЦСКА

Известный в прошлом футболист Юрий Жирков выделил двух наиболее талантливых футболистов, с которыми он пересекался в московском ЦСКА. Экс-игрок сборной России назвал Вагнера Лава и Даниэла Карвальо.

«Вагнер и Карвальо – самые талантливые футболисты, с кем играл в ЦСКА», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Юрий Жирков выступал за ЦСКА в 2004-2009 годах. За это время футболист провёл 215 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 24 гола и 51 голевой пас на партнёра. В составе ЦСКА Жирков выиграл ряд трофеев, в частности кубок УЕФА.

Добавим, что Юрий Жирков завершил карьеру два года назад.