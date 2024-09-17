Пономарёв: «Дзюбу не вызовут в сборную России – ни трезвого, ни пьяного»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Ранее 36-летний игрок в интервью «Известиям» говорил, что готов сыграть за сборную России даже нетрезвым, учитывая уровень соперников команды по товарищеским матчам в последнее время.

«Разговоры о сборной в таком тоне ещё раз указывают на то, что у Дзюбы на первом месте он сам. Вот только в сборную его уже никто не позовёт – ни трезвого, ни пьяного. Его карьера в национальной команде завершена», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

В последний раз Артём Дзюба выступал за сборную России на чемпионате Европы с 2021 году, когда тренером был Станислав Черчесов. После прихода на тренерский мостик национальной команды Валерия Карпина Дзюба не получал вызовов.