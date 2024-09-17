Осинькин объяснил, почему в «Крыльях Советов» стало много легионеров

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о наличии большого количества легионеров в его команде.

«Мы всегда готовы брать молодых перспективных русских футболистов. Например, взяли Дмитриева. Но сейчас очень тяжело их [молодых россиян] найти», — приводит слова Осинькина Sport24.

По итогам восьми сыгранных туров «Крылья Советов» находятся на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Осинькина девять набранных очков.

19 сентября самарцы встретятся на выезде со «Спартаком» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России.