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Осинькин объяснил, почему в «Крыльях Советов» стало много легионеров

17 Сентября 2024 • 15:09 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
23.09 18:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о наличии большого количества легионеров в его команде.

«Мы всегда готовы брать молодых перспективных русских футболистов. Например, взяли Дмитриева. Но сейчас очень тяжело их [молодых россиян] найти», — приводит слова Осинькина Sport24.

По итогам восьми сыгранных туров «Крылья Советов» находятся на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Осинькина девять набранных очков.

19 сентября самарцы встретятся на выезде со «Спартаком» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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АХМАТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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