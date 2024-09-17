ЦСКА после поражения от «Зенита» пожаловался на два решения судьи

На прошлых выходных в Российской премьер-лиге проходил матч восьмого тура между ЦСКА и «Зенитом». Питерцы победили в Москве со счётом 1:0 благодаря голу Лусиано Гонду, забитому в концовке первого тайма.

После игры ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. «Армейцы» пожаловались на два решения рефери Алексея Сухого, попросив ЭСК рассмотреть их.

Речь идёт о голе «Зенита» - «армейцы» считают, что в ходе голевой атаки должна была быть зафиксирована игра рукой со стороны Караваева. Кроме того, московский клуб полагает, что на 80-й минуте защитник питерцев Алип должен был быть удалён после стычки с Мойзесом.