Колосков: Батракову рано в Европу

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре хавбека московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Однозначно Батраков — очень талантливый футболист. У него есть шансы стать хорошим игроком. Главное, чтобы Алексей не получил травму», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

При этом функционер считает, что Батракову пока рано думать о Европе, сначала ему нужно подтвердить свой уровень в РПЛ.

В текущей кампании Батраков появился на поле в восьми матчах чемпионата России, пять раз поразил ворота соперника и сделал пять ассистов.

Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.