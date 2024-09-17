Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о главных событиях 8-го тура РПЛ.

- Какие результаты в этом туре были неожиданными?

- Ничья «Спартака» с махачкалинским «Динамо». Вообще у южан сложная для соперников команда. Она очень здорово играет в обороне, насыщенно. Забивают махачкалинцы не много, но и мало пропускают. Им сложно забить. Там хорошая защита и вратарь.

- От Зенита» ждали большего в матче с ЦСКА?

- В последнее время что «Зенит», что ЦСКА очень мало забивают. Такая и ожидалась игра и небольшой счет. Питерцы чуть мастеровитее «армейцев», поэтому и победили. Ничего удивительного.

- У ЦСКА не было ни одного голевого момента. Чем это можно объяснить?

- Тем, что «Зенит» в этом сезоне здорово играет в обороне. Всего один пропущенный мяч.

- Согласны с тем, что Соболев - первый кандидат на вылет из основы?

- Да. До этого «Зенит» играл лучше, без Соболева. Сейчас в команде большой выбор нападающих.

- «Локомотив» закономерно выиграл у «Оренбурга»?

- Вполне. Смущает только, что «Оренбург» сравнял счет, сделав его 2:2, по ходу матча.

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- Батраков оформил дубль в этой встрече. Теперь он лидер РПЛ по системе «гол + пас». Его уже можно назвать главным открытием сезона?

- Пока да. Но и «Локомотив» - команда-открытие. Там выступают в составе десять российских футболистов, и команда находится в лидирующей тройке. Единственное разочарование - матч с «Краснодаром». С соперником высокого уровня «железнодорожники» не смогли показать свое мастерство.

- Какое в целом впечатление от игры Батракова?

- Пока он действует продуктивно. Исполняет все стандарты. Но, как я сказал, встреча с «Краснодаром» стала его худшей игрой. Он почти все потерял, ничего не создал. В целом Батраков превращается в лидера, но ему будет тяжело. На эту позицию нужна какая-то ротация. В «Локомотиве» ее нет. Ушли три человека: Глушенков, Миранчук и Жемалетдинов, которые могли сыграть в этой зоне.

- Показалось, эти потери прошли безболезненно.

- Пока да, все хорошо. Трансферную политику можно назвать удачной. Пока все как при Дзюбе. Крайние защитники удачно подключаются. Может, из-за этого команда чуть больше пропускает в каких-то встречах. Но «Локомотив» много играет в атаку и компенсирует это забитыми мячами.

- Дебютанты РПЛ в этом туре набрали очки и поднимаются все выше в таблице. «Динамо» Махачкала на девятом месте, «Акрон» - на одиннадцатом. Чем объясняете их удачное выступление в чемпионате?

- Я бы не назвал их выступление очень успешным. Они не сильно оторвались от опасной зоны. Так что борются за выживание, как и другие их соперники. Просто было удачное стечение обстоятельств - «Акрон» выиграл дома. Самарцы тоже победили и поднялись в таблице. Пока все очевидно. Больших сюрпризов нет ни в верхней части таблицы, ни в нижней.

Елена Григорьевская