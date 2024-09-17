Одоевский рассказал, удивил ли его переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Голкипер «Ростова» Даниил Одоевский поделился комментарием о переходе форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Напомним, Одоевский является воспитанником «Зенита» и выступает за «Ростов» на правах аренды.

«Удивил ли меня переход Соболева? В нынешнее время – нет. Шли разговоры. Если они идут, наверное, можно было предположить переход. Точно не у меня спрашивайте», — приводит слова Одоевского «РБ Спорт».

В составе «Зенита» 27-летний Соболев принял участие в одной игре чемпионата России, в которой не отметился голевыми действиями.

Следующий матч «Зенит» проведет 17 сентября против «Рубина».