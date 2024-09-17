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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Больше всех в прошедшем туре разочаровало «Динамо» эксклюзив

17 Сентября 2024 • 14:24 Комментировать
Оренбург
2:4
Локомотив Москва

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главных событиях 8-го тура РПЛ.

- Были ли события в прошедшем туре, которые вас удивили? 

- «Зенит» обыграл ЦСКА по делу, хотя подопечные Николича старались. Но этого не хватило для победы. Чтобы выигрывать, надо забивать. А если говорить о разочарованиях, то назову «Динамо». Команда повела 2:0, но позволила сравнять счет. Забить еще удалось только в концовке матча. Это все не очень хорошо.

- У ЦСКА не было ни одного голевого момента в матче с «Зенитом». Чем это можно объяснить?

- Соперник так настроился. Он забил и довел дело до заслуженной победы.

- Ничья «Спартака» с махачкалинским «Динамо» вас не удивила?

- С любой командой надо считаться. Если ты позиционируешь себя как хорошего футболиста, надо показывать это на поле. Раз получилась ничья, значит, что-то не так было у «Спартака». Я считаю, что у «красно-белых» наступил небольшой спад. Поэтому они и недобирают очки.

- В следующем туре команда Станковича принимает «Динамо». Подходящий момент? 

- «Динамо» тоже не застраховано от спада. Там непонятно что внутри происходит.

- Батраков оформил дубль в ворота  «Оренбурга» и теперь он лидер РПЛ по системе «гол+пас». Он первый год играет в основе. Как вам его показатели?

- Тут можно только позавидовать  «Локомотиву», похвалить парня, что не боится авторитетов и показывает то, что умеет. А Галактионова можно похвалить за доверие.  

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- «Локомотив» делит 2-3 место с  «Краснодаром». Как оцените гонку лидеров? 

- «Краснодар» добирает очки после не очень удачного начала чемпионата. Он вернулся на то место, на которое претендует. Да и  «Локомотив» сейчас выглядит не хуже. Это молодая команда, которая мне импонирует.

- Дебютанты РПЛ «Акрон» и  «Динамо» Махачкала набрали очки в этом туре. Как вам их выступление?

- Обе эти команды опасны в первый год своего пребывания в РПЛ. Они будут из штанов выпрыгивать, чтобы доказать, что что-то из себя представляют. Как только они успокоятся, все тут же встанет на свои места. Аутсайдерами их не назовешь, потому что очки они набирают. «Динамо» и на Кубок  «Спартак» обыгрывало, и сейчас отняло очки. Для махачкалинцев это очко может оказаться на вес золота.

Елена Григорьевская

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