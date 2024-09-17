Газзаев объяснил, почему отсутствие Глушенкова не должно сказываться на результатах «Зенита»

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о том, как потеря нападающего Максима Глушенкова может повлиять на результаты «Зенита».

По мнению специалиста, на данный момент «Зенит» хорошо укомплектован, поэтому отсутствие Глушенкова не должно сказаться на команде, несмотря на его яркую игру на старте сезона.

«Отсутствие одного, даже такого важного футболиста, не должно как-то сказаться на результатах команды. В «Зените» на каждой позиции есть два высококачественных футболиста», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Сегодня, 17 сентября, «Зенит» примет «Рубин» в рамках четвертого тура Кубка России. Старт поединка запланирован на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.