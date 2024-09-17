Шалимов отреагировал на возвращение Джикии и Дзюбы в РПЛ

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о возвращении защитника Георгия Джикии и нападающего Артёма Дзюбы в Российскую премьер-лигу.

Напомним, в последний день трансферного окна в России Джикия подписал контракт с «Химками», а Дзюба перебрался в «Акрон».

«Рад возвращению Дзюбы и Джикии в РПЛ. Артём интересный для РПЛ персонаж, и он всегда своим возвращением и тем, как играет, доказывает свой уровень», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После восьми сыгранных туров «Химки» находятся на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков. «Акрон» идет на 11-й строчке, имея в копилке восемь баллов.