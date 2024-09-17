Шалимов — о Батракове: «Просто красавчик»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился комментарием об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Специалист признался, что ему очень нравится Батраков, который принимает правильные решения, отдает точно в ногу, но все же нужно смотреть на длительной дистанции.

«И голы хорошие — то есть бьет туда, куда надо, а не просто по воротам — без суеты. Просто красавчик», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, забил пять мячей и стал автором пяти голевых передач.

19 сентября «Локомотив» встретится в гостях с «Химками», начало — в 18:30 по мск.