Мостовой назвал только трёх форвардов РПЛ, которые сильнее Дзюбы

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой оценил уровень нападающего Артёма Дзюбы. На прошлой неделе 36-летний форвард подписал контракт с «Акроном». В дебютном матче за клуб из Тольятти Дзюба отдал голевой пас.

«Артём – крепкий нападающий и в 36 лет. Топ-клубы не стали подписывать с ним контракт не по футбольным причинам. А так, Дзюба входит в топ-5 форвардов РПЛ. Наверное, уступает только Кордобе, Тюкавину и Кассьерре», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Акрон» на текущий момент, после восьми сыгранных туров, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиге. В следующем туре команда Заура Тедеева будет играть против «Краснодара» на своём поле. Матч пройдёт в субботу, 21 сентября.