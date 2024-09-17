«Динамо» обратилось к Овечкину

Известному хоккеисту Александру Овечкину во вторник исполнилось 39 лет. Второй лучший бомбардир НХЛ в истории является фанатом футбольного «Динамо», московский клуб обратился к Овечкину.

«Поздравляем легендарного динамовца и желаем ему продолжать покорять всевозможные рекорды. С днём рождения, Ови! Всегда ждём на матчах родного «Динамо», - говорится в сообщении «бело-голубых» в «Телеграме».

Напомним, что летом 2022 года Александр Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала». Овечкин не просто провёл на поле какое-то время, но даже смог забить гол ударом в дальний угол.