Глебов отреагировал на трансферные слухи о «Спартаке»

«Каждые полгода-год какие-то разговоры. Посмотрим, будут ли этой зимой они опять. Звонил ли мне агент или спортивный директор «Ростова» по ЦСКА и «Спартаку»? Никто не звонил», - передает слова футболиста «РБ Спорт».