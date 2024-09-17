Глебов отреагировал на трансферные слухи о «Спартаке»

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов отреагировал на трансферные слухи относительного своего будущего.
«Каждые полгода-год какие-то разговоры. Посмотрим, будут ли этой зимой они опять. Звонил ли мне агент или спортивный директор «Ростова» по ЦСКА и «Спартаку»? Никто не звонил», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник сыграл восемь матчей, отметившись одним забитым мячом. По итогам восьми туров чемпионата страны «Ростов» с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
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