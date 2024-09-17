Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов отреагировал на трансферные слухи о «Спартаке»

17 Сентября 2024 • 13:10 Комментировать

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов отреагировал на трансферные слухи относительного своего будущего.

«Каждые полгода-год какие-то разговоры. Посмотрим, будут ли этой зимой они опять. Звонил ли мне агент или спортивный директор «Ростова» по ЦСКА и «Спартаку»? Никто не звонил», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник сыграл восемь матчей, отметившись одним забитым мячом. По итогам восьми туров чемпионата страны «Ростов» с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Данил Глебов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Появилась новая плохая новость по Неймару ЦСКА доминировал, но из-за них проиграл «Зениту»: три худших игрока матча
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 «Реал» обманул с ценой Беллингема
Спортивные новости
Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» «Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Сентября
13:14 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» обратилось к Овечкину
13:10 · Россия. Премьер-лига
Глебов отреагировал на трансферные слухи о «Спартаке»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Хоккеист Овечкин отмечает день рождения – он играл и забивал за футбольное «Динамо»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил переход Дзюбы в «Акрон»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Лунёв - о дебюте Сафонова в «ПСЖ»: «Пускай выходит и показывает, что умеет»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Игонин назвал фаворита в матче «Рубин» - «Зенит»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Батраков назвал европейский гранд, в котором хочет играть 1
11:45 · Россия. Премьер-лига
Аванесян: «Мусаев - суперфутболист»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос об отступных Батракова
11:28 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Роль Мусаева в «Краснодаре» никакая, её нет»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ахмата» высказался от увольнении Адиева
11:04 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал команду РПЛ, которая ему не нравится на старте сезона
10:53 · Россия. Премьер-лига
Аванесян: «Мало кто думал, что Латышонок перейдёт из вылетевшей команды в «Зенит»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Вообще не верю в Соболева»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Сергеев ответил, готов ли бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ
10:25 · Россия. Премьер-лига
Сутормин назвал цель «Ростова»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Дзюба будет рвать и метать»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил игру Соболева за «Зенит»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Вахания высказался о судействе в матче с «Краснодаром»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Шелия прокомментировал возвращение Ташуева в «Ахмат»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал российского игрока, который может перейти в «Барселону» 1
09:17 · Россия. Премьер-лига
Семшов оценил дебют Соболева за «Зенит» в РПЛ
08:59 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Спартака» жёстко высказались о Fan ID в России
08:52 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Акрона» рассказал о влиянии Дзюбы на команду
08:46 · Россия. Премьер-лига
Орещук оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова
Все новости
Рекомендуем