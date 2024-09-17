Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хоккеист Овечкин отмечает день рождения – он играл и забивал за футбольное «Динамо»

17 Сентября 2024 • 13:09 Комментировать

Во вторник, 17 сентября, день рождения отмечает известный российский хоккеист Александр Овечкин. Представителю «Вашингтон Кэпиталс» исполнилось 39 лет.

Стоит сказать, что Овечкин является болельщиком футбольного «Динамо». Однажды хоккеист даже сыграл за московскую команду в товарищеском матче. В тот вечер Овечкин даже смог забить гол в ворота «Амкала».

Александр Овечкин сейчас занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ. На счету россиянина 853 забитые шайбы. Лидером является Уэйн Гретцки с 894 шайбами.

Добавим, что после восьми туров московское «Динамо» занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Появилась новая плохая новость по Неймару ЦСКА доминировал, но из-за них проиграл «Зениту»: три худших игрока матча
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 «Реал» обманул с ценой Беллингема
Спортивные новости
Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» «Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Сентября
13:14 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» обратилось к Овечкину
13:10 · Россия. Премьер-лига
Глебов отреагировал на трансферные слухи о «Спартаке»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Хоккеист Овечкин отмечает день рождения – он играл и забивал за футбольное «Динамо»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил переход Дзюбы в «Акрон»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Лунёв - о дебюте Сафонова в «ПСЖ»: «Пускай выходит и показывает, что умеет»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Игонин назвал фаворита в матче «Рубин» - «Зенит»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Батраков назвал европейский гранд, в котором хочет играть 1
11:45 · Россия. Премьер-лига
Аванесян: «Мусаев - суперфутболист»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил на вопрос об отступных Батракова
11:28 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Роль Мусаева в «Краснодаре» никакая, её нет»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ахмата» высказался от увольнении Адиева
11:04 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал команду РПЛ, которая ему не нравится на старте сезона
10:53 · Россия. Премьер-лига
Аванесян: «Мало кто думал, что Латышонок перейдёт из вылетевшей команды в «Зенит»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Вообще не верю в Соболева»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Сергеев ответил, готов ли бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ
10:25 · Россия. Премьер-лига
Сутормин назвал цель «Ростова»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Дзюба будет рвать и метать»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил игру Соболева за «Зенит»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Вахания высказался о судействе в матче с «Краснодаром»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Шелия прокомментировал возвращение Ташуева в «Ахмат»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал российского игрока, который может перейти в «Барселону» 1
09:17 · Россия. Премьер-лига
Семшов оценил дебют Соболева за «Зенит» в РПЛ
08:59 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Спартака» жёстко высказались о Fan ID в России
08:52 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Акрона» рассказал о влиянии Дзюбы на команду
08:46 · Россия. Премьер-лига
Орещук оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова
Все новости
Рекомендуем