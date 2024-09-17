Хоккеист Овечкин отмечает день рождения – он играл и забивал за футбольное «Динамо»

Во вторник, 17 сентября, день рождения отмечает известный российский хоккеист Александр Овечкин. Представителю «Вашингтон Кэпиталс» исполнилось 39 лет.

Стоит сказать, что Овечкин является болельщиком футбольного «Динамо». Однажды хоккеист даже сыграл за московскую команду в товарищеском матче. В тот вечер Овечкин даже смог забить гол в ворота «Амкала».

Александр Овечкин сейчас занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ. На счету россиянина 853 забитые шайбы. Лидером является Уэйн Гретцки с 894 шайбами.

Добавим, что после восьми туров московское «Динамо» занимает четвёртое место в таблице РПЛ.