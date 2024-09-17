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Газзаев оценил переход Дзюбы в «Акрон»

17 Сентября 2024 • 12:42 Комментировать

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о трансфере нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Он внёс позитивные изменения в команду. Важно, когда в команде появляется опытный и авторитетный игрок. Артём позитивно влияет на футболистов и результат. Есть такое понятие, как аура авторитета», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что 36-летний нападающий перешел в тольяттинский коллектив на правах свободного агента. Дзюба подписал с «Акроном» контракт до конца сезона. В дебютном матче за команду форвард отметился голевой передачей.

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Валерий Газзаев Артём Дзюба Акрон ещё теги
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