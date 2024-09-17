Лунёв - о дебюте Сафонова в «ПСЖ»: «Пускай выходит и показывает, что умеет»

Голкипер столичного «Динамо» Андрей Лунёв в разговоре с журналистами высказался относительно потенциального дебюта соотечественника Матвея Сафонова за французский «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Все в его руках, пускай выходит и показывает то, что он умеет», - передает слова вратаря «Спорт-Экспресс».

Напомним, что парижский гранд стартует в Лиге чемпионов поединком против испанской «Жироны». Встреча состоится завтра, 18 сентября, на стадионе в столице Франции.

Сафонов пополнил ряды «ПСЖ» минувшим летом, перебравшись из «Краснодара» за 20 миллионов евро.