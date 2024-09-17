Игонин назвал фаворита в матче «Рубин» - «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о кубковом поединке между «сине-бело-голубыми» и казанским «Рубином».

«Зенит» всегда фаворит. Несмотря на высокую вероятность, что «Зенит» выйдет на матч с «Рубином» не основным составом, у казанского клуба задача номер - закрепиться в чемпионате», - передает слова Игонина «Чемпионат».

Поединок «Зенита» против «Рубина» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.