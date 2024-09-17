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Батраков назвал европейский гранд, в котором хочет играть

17 Сентября 2024 • 11:51 Комментировать (1)

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков поведал о том, за какой европейский клуб хотел бы поиграть.

«Если говорить про европейский клуб, то это действительно «Барселона», хотел бы когда‑нибудь там оказаться, такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьёзного добьюсь с «Локомотивом», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в десяти поединках за «железнодорожников», отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Барселона Алексей Батраков ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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woodziegg
17 Сентября 2024 в 12:31
Все нормальные пацаны хотят играть в "Барселоне", Винисиусы в "осткок мадрид"
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