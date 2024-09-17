Батраков назвал европейский гранд, в котором хочет играть

«Если говорить про европейский клуб, то это действительно «Барселона», хотел бы когда‑нибудь там оказаться, такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьёзного добьюсь с «Локомотивом», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».