Аванесян: «Мусаев - суперфутболист»

Хавбек калининградской «Балтики» Тигран Аванесян, поигравший за московский ЦСКА, поделился мнением о нападающем «армейского» клуба Тамерлане Мусаеве.
«Мусаев - очень крутой человек и суперфутболист. Он заслуживает, что имеет, в том числе и вызов в сборную России. Он следит за собой, питание и занятия. Я от всей души желаю ему удачи», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Тамерлан поучаствовал в восьми поединках и отметился четырьмя забитыми мячами. В последнем матче ЦСКА на домашнем стадионе минимально уступил «Зениту» со счетом 0:1.
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