Агент ответил на вопрос об отступных Батракова

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о клаузуле 19-летнего футболиста.
«В этом году подписали новый длительный контракт. Все продумали, обговорили. Отступные? Все в порядке регламента и трудового кодекса. Алексей - воспитанник «Локомотива», ему хорошо в команде», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».
Батраков успешно начал нынешний сезон. Полузащитник принял участие в десяти поединках, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
После восьми туров «железнодорожники» с 18 очками занимают третье место в таблице Премьер-лиги.
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