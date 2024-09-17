Мостовой: «Роль Мусаева в «Краснодаре» никакая, её нет»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
«Роль Мусаева в «Краснодаре» никакая, ее нет. Работает, получает удовольствие. Если хотите проверить тренера, отправьте его в команды с 14-16 места. Если он с этой командой займет третье место, тогда я скажу», - приводит слова эксперта Legalbet.
После восьми туров чемпионата России «Краснодар» набрал 18 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Мусаева отстают от идущего первым «Зенита» на два очка.
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