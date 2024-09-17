Мостовой: «Роль Мусаева в «Краснодаре» никакая, её нет»

«Роль Мусаева в «Краснодаре» никакая, ее нет. Работает, получает удовольствие. Если хотите проверить тренера, отправьте его в команды с 14-16 места. Если он с этой командой займет третье место, тогда я скажу», - приводит слова эксперта Legalbet.