Игрок «Ахмата» высказался от увольнении Адиева

Голкипер грозненского «Ахмата» Михаил Опарин поделился мыслями об отставке Магомеда Адиева с поста главного тренера команды.
«Отставка Адиева - внутренние дела. Когда происходит отставка, значит команда идёт не очень хорошо. Если у команды дела идут не очень, то настроение соответствующее. Не было никаких предпосылок», - передает слова вратаря «Чемпионат».
Напомним, что новым главным тренером «Ахмата» был назначен Сергей Ташуев.
После восьми туров чемпионата России грозненский коллектив набрал пять баллов и замыкает турнирную таблицу. В последнем поединке «Ахмат» на выезде проиграл «Динамо» со счетом 2:4.
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