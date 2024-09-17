Аршавин назвал команду РПЛ, которая ему не нравится на старте сезона

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением об игре самарских «Крыльев Советов» на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

«Мне не нравятся самарцы на старте чемпионата. Также разбалансирован «Оренбург», а вот «Локомотив» порадовал. Вообще, нейтрального болельщика радует Батраков», - сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В рамках восьмого тура чемпионата России «Крылья Советов» на выезде победили казанский «Рубин» со счетом 2:0. После этого успеха самарская команда набрала девять баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.