Аванесян: «Мало кто думал, что Латышонок перейдёт из вылетевшей команды в «Зенит»

Хавбек калининградской «Балтики» Тигран Аванесян поделился мнением о бывшем вратаре команды Евгении Латышонке, ныне играющем за петербургский «Зенит».
«Латышонок заслужил, что сейчас имеет. Мало кто мог подумать, что вратарь может перейти из вылетевшей команды в команду-чемпион. Но мало кто видел, не считая партнёров по команде, как он каждый день трудился», - передает слова полузащитника «Чемпионат».
Латышонок пополнил ряды петербургского клуба минувшим летом, заключив долгосрочный контракт. В нынешнем сезоне вратарь провел девять поединков, в которых пропустил три мяча.
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