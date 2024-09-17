Аванесян: «Мало кто думал, что Латышонок перейдёт из вылетевшей команды в «Зенит»

«Латышонок заслужил, что сейчас имеет. Мало кто мог подумать, что вратарь может перейти из вылетевшей команды в команду-чемпион. Но мало кто видел, не считая партнёров по команде, как он каждый день трудился», - передает слова полузащитника «Чемпионат».