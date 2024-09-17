Колыванов: «Вообще не верю в Соболева»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о дебюте бывшего нападающего «Спартака» Александра Соболева за петербургский «Зенит».

«Что касается Соболева, то я вообще не верю в него. Он тяжелый. И таким игрокам, как он, надо постоянно играть», - передает слова Колыванова «РБ Спорт».

Соболев дебютировал за «сине-бело-голубых» в недавнем поединке против московского ЦСКА. Игрок провел на поле около 60 минут, после чего был заменен.

Александр подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.