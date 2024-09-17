Сергеев ответил, готов ли бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ

Центрфорвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Главное - играть, набрать оптимальную форму и почувствовать голы, которые я забивал раньше. Тогда и за звание лучшего бомбардира сезона можно побороться. Но главное, чтобы команда побеждала», - передает слова нападающего Sport24.

Напомним, что 29-летний нападающий перешел в «Крылья Советов» из петербургского «Зенита». С игроком подписан трудовой договор на три года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Сергеев провел четыре поединка, но не отметился результативными действиями.