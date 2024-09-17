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Сутормин назвал цель «Ростова»

17 Сентября 2024 • 10:25 Комментировать

Хавбек «Ростова» Алексей Сутормин высказался о целях своей команды в нынешнем сезоне.

«Чего-то конкретного не слышал, идем от игры к игре. Важно побеждать в каждом матче, потенциал у команды есть. Есть огрехи в обороне и атаке, но думаю, что все поправимо. Можем и лучше», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

После восьми туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 11 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Валерия Карпина встретятся с махачкалинским «Динамо» на своем поле. Игра пройдет в воскресенье, 22 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Алексей Сутормин
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