Сутормин назвал цель «Ростова»

«Чего-то конкретного не слышал, идем от игры к игре. Важно побеждать в каждом матче, потенциал у команды есть. Есть огрехи в обороне и атаке, но думаю, что все поправимо. Можем и лучше», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».