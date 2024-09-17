Аршавин: «Дзюба будет рвать и метать»

Бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о мотивации нападающего Артёма Дзюбы, недавно перешедшего в тольяттинский «Акрон».
«Дзюба будет рвать и метать, пока у него есть возможность побить рекорды. Конечно он выше всех классом, по уровню мастерства», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
36-летний нападающий заключил с тольяттинским клубом трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. В дебютном поединке за «Акрон» Дзюба отметился результативной передачей.
После восьми туров чемпионата России команда занимает 11-е место в таблице.
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