Аршавин оценил игру Соболева за «Зенит»

«Соболев выглядит тяжеловато. Понятно, что из‑за простоя, который был в «Спартаке». Ему нужно какое‑то время, чтобы прийти в себя, адаптироваться к игрокам, «Зениту», тренерам и так далее», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».