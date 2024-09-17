Аршавин оценил игру Соболева за «Зенит»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о дебютном поединке нападающего Александра Соболева за «сине-бело-голубых».
«Соболев выглядит тяжеловато. Понятно, что из‑за простоя, который был в «Спартаке». Ему нужно какое‑то время, чтобы прийти в себя, адаптироваться к игрокам, «Зениту», тренерам и так далее», - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. 27-летний центрфорвард подписал трехлетний договор с возможностью продления на один сезон. В недавнем матче с московским ЦСКА Александр провел на поле 60 минут.
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