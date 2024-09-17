Вахания высказался о судействе в матче с «Краснодаром»

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением о работе судейской бригады в матче восьмого тура чемпионата России с «Краснодаром».
«Возникли ли вопросы, почему судья раздавал карточки направо и налево? Да, возникли - почему нам? Почему не показывают за точно такие же нарушения другой команде? Вот это не понимаю», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».
Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Краснодаре и завершилась поражением «Ростова» со счетом 0:2.
После восьми туров Премьер-лиги «жёлто-синие» набрали 11 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.
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