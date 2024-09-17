Шелия прокомментировал возвращение Ташуева в «Ахмат»

Страж ворот грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением относительно возвращения Сергея Ташуева на пост главного тренера команды.
«У нас с Ташуевым был хороший результат - пятое место. Я доброжелательно и позитивно отнёсся к его назначению. Переговорили с ним, обменялись мыслями, что хотелось бы повторить этот результат», - приводятся слова вратаря на страницах «Чемпионата».
В рамках восьмого тура чемпионата России «Ахмат» на выезде потерпел поражение от московского «Динамо» со счетом 2:4. После этой неудачи грозненская команда с пятью баллами находится на последнем месте в турнирной таблице.
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