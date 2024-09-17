Шелия прокомментировал возвращение Ташуева в «Ахмат»

«У нас с Ташуевым был хороший результат - пятое место. Я доброжелательно и позитивно отнёсся к его назначению. Переговорили с ним, обменялись мыслями, что хотелось бы повторить этот результат», - приводятся слова вратаря на страницах «Чемпионата».