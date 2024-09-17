Губерниев назвал российского игрока, который может перейти в «Барселону»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова на старте нынешнего сезона.
«У Батракова самый яркий старт из всех футболистов РПЛ. Если Батраков будет так играть и дальше, он, естественно, попадёт в «Барселону», о которой мечтает», - передает слова Губерниева Metaratings.ru.
Напомним, что 19-летний полузащитник является воспитанником академии московского «Локомотива». В нынешнем сезоне чемпионата России Батраков поучаствовал в десяти поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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