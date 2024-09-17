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Губерниев назвал российского игрока, который может перейти в «Барселону»

17 Сентября 2024 • 09:31 Комментировать (1)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова на старте нынешнего сезона.

«У Батракова самый яркий старт из всех футболистов РПЛ. Если Батраков будет так играть и дальше, он, естественно, попадёт в «Барселону», о которой мечтает», - передает слова Губерниева Metaratings.ru.

Напомним, что 19-летний полузащитник является воспитанником академии московского «Локомотива». В нынешнем сезоне чемпионата России Батраков поучаствовал в десяти поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Губерниев Алексей Батраков ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Kirolnic
17 Сентября 2024 в 09:45
Да таких стартов мы уже видели.
Пиняев потерялся.
Салтыков совсем сгинул.
И этот сверкнет и потухнет.
Не умеют у нас звезд выращивать.
Таким надо в 16-17 лет бежать из российского болота. который некоторые называют футболом.
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