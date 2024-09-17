Семшов оценил дебют Соболева за «Зенит» в РПЛ

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказался относительно дебютного поединка нападающего Александра Соболева за петербургский «Зенит».
«Видно, что Соболев не в кондициях, он не готов, ему нужно время для адаптации, так как он много пропустил. Как только он наберёт физическую форму, тогда и будем оценивать», - высказался Семшов в интервью «Советскому спорту».
Напомним, что Соболев присоединился к петербургскому топ-клубу, перейдя из московского «Спартака». 27-летний нападающий заключил трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.
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