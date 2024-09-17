Фанаты «Спартака» жёстко высказались о Fan ID в России

«Фратрия», объединение болельщиков московского «Спартака», жестко высказалась о влиянии Fan ID на российский футбол.

«Fan ID - убийца футбола! На молодёжном дерби ЦСКА - «Спартак» паспорт не нужен. Все на футбол!» - говорится в публикации «Фратрии» в телеграм-канале.

Напомним, с декабря 2022 года Fan ID обязателен для посещения всех матчей Российской премьер-лиги.

После восьми туров чемпионата России «Спартак» набрал 15 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на пять очков.