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Игрок «Акрона» рассказал о влиянии Дзюбы на команду

17 Сентября 2024 • 08:52 Комментировать

Форвард тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал о влиянии новичка клуба Артёма Дзюбы на атмосферу в коллективе.

«Артём умеет в позитивную сторону объединять всю команду. Он выстраивает в коллективе такую атмосферу, в результате которой все предрасположены друг к другу. И это очень нам помогает», - приводит слова Пестрякова Metaratings.ru.

Дзюба перешел в «Акрон» на прошлой неделе в статусе свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до конца нынешнего сезона. В дебютном матче за тольяттинскую команду 36-летний нападающий отметился голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Акрон Дмитрий Пестряков ещё теги
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