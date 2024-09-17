Игрок «Акрона» рассказал о влиянии Дзюбы на команду

Форвард тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал о влиянии новичка клуба Артёма Дзюбы на атмосферу в коллективе.
«Артём умеет в позитивную сторону объединять всю команду. Он выстраивает в коллективе такую атмосферу, в результате которой все предрасположены друг к другу. И это очень нам помогает», - приводит слова Пестрякова Metaratings.ru.
Дзюба перешел в «Акрон» на прошлой неделе в статусе свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до конца нынешнего сезона. В дебютном матче за тольяттинскую команду 36-летний нападающий отметился голевой передачей.
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