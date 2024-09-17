Орещук оценил шансы Дзюбы побить рекорд Лоськова

Агент Роман Орещук поделился мнением о шансах нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы превзойти рекордное достижение легенды московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас».
«Легко, даже не сомневаюсь. Артём мотивирован. Может, он пока не в лучшей физической форме, ему нужно время её набрать», - приводятся слова Орещука в эфире телеканала «Матч ТВ».
Для того, чтобы побить рекорд Лоськова, 36-летнему Дзюбе осталось набрать девять очков.
В дебютной встрече за «Акрон» Артём отметился результативной передачей. Трудовое соглашение центрфорварда с клубом рассчитано до конца текущего сезона.
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