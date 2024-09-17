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Федотов вспомнил о своей работе в ЦСКА

17 Сентября 2024 • 08:40 Комментировать

Российский специалист Владимир Федотов, который ранее тренировал московский ЦСКА, высказался о своей работе в «армейском» коллективе.

«Очень тепло и позитивно вспоминаю два года, проведённые в ЦСКА. Неважно, как встречают, важно, как тебя будут провожать. Надеюсь, мы в этом плане делали всё верно, и оценка - за нашими болельщиками», - высказался специалист в эфире программы «Футбол России».

Напомним, что Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА по завершении прошлого сезона. Вместо него командой сейчас руководит сербский специалист Марко Николич. По итогам восьми туров РПЛ «армейцы» занимают шестое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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