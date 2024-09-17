Федотов вспомнил о своей работе в ЦСКА

«Очень тепло и позитивно вспоминаю два года, проведённые в ЦСКА. Неважно, как встречают, важно, как тебя будут провожать. Надеюсь, мы в этом плане делали всё верно, и оценка - за нашими болельщиками», - высказался специалист в эфире программы «Футбол России».