Дзюба - о сборной России: «Могу даже нетрезвым выйти»

Центрфорвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о потенциальном возвращении в национальную команду России.
«Верю ли, что ещё сыграю за национальную команду? Против Вьетнама, Кубы… Кого там ещё… Гватемалы, Камбоджи - вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. От Карпина зависит», - передают слова 36-летнего нападающего «Известия».
Дзюба перешел в «Акрон» на прошлой неделе. Опытный бомбардир заключил с тольяттинским клубом трудовое соглашение до конца сезона.
Напомним, что сборная России может проводить только товарищеские матчи из-за бана ФИФА и УЕФА.
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