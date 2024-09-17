Дзюба - о сборной России: «Могу даже нетрезвым выйти»

«Верю ли, что ещё сыграю за национальную команду? Против Вьетнама, Кубы… Кого там ещё… Гватемалы, Камбоджи - вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. От Карпина зависит», - передают слова 36-летнего нападающего «Известия».